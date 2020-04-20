В ЦНИИ эпидемиологии назвали примерные даты выхода на пик заболеваемости COVID-19 в России

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России при благополучном исходе достигнет пика в начале мая или раньше, а затем наступит плато, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Если все будет благополучно, то определенно где-то мы пик получим, может быть, в начале мая, а может и даже раньше, а затем перейдем на плато. То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением", - сказал он в эфире "России-24".