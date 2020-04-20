Moody's подтвердило рейтинги РУСАЛа, прогноз - стабильный
20:27 20.04.2020 Источник: НГ-Online
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг РУСАЛа на уровне "Ва3", рейтинг вероятности дефолта - "Ba3-PD", прогноз - "стабильный". Кроме того, подтвержден рейтинг "В1" приоритетных необеспеченных нот Rusal Capital DAC, стопроцентного подразделения "РусАла". Прогноз этого рейтинга также "стабильный".
"Подтверждение рейтингов отражает ожидания, что ликвидность "РусАла" останется сильной, в том числе благодаря дивидендам "Норильского никеля", - говорится в сообщении. Также аналитики агентства прогнозируют, что показатели "РусАла", находящиеся под давлением низких цен на алюминий в 2020 году, поднимутся до более высоких уровней в следующем году на фоне восстановления мировой экономики после спада из-за пандемии коронавируса COVID-19.
"Корпоративный рейтинг "РУСАла" на уровне "Ba3" принимает во внимание следующие факторы: сильный деловой профиль компании, имеющей статус одного из крупнейших мировых производителей алюминия; наличие долгосрочных контрактов с электростанциями, обеспечивающих стабильность поставок электроэнергии; географическая диверсификация горнодобывающих и глиноземных активов, а также продаж алюминия; существенная доля выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью (порядка 37% продаж в 2019 году)", - говорится в пресс-релизе Moody's.Аналитики также отмечают в качестве благоприятных факторов хорошую ликвидность "РУСАла" и его консервативную финансовую политику. Среди негативных факторов они указывают географическую концентрацию алюминиевых предприятий в России; концентрацию клиентской базы (продажи первичного алюминия и сплавов компании Glencore составили 24% выручки в 2019 году); зависимость от волатильных цен на алюминий и сырьевые товары и электричество; политические риски от работы в таких странах, как Гвинея, Гайана и Ямайка.
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