Цена майского фьючерса нефти WTI рухнула до до $0,01 за баррель

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула почти на 100% - до $0,01 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 20:56 мск. Июньский фьючерс сорта WTI теряет 12,4% и торгуется на отметке $21,92 за баррель.

Нефть WTI впервые в истории достигла нулевой отметки.

По состоянию на 21:10 мск майский фьючерс нефти WTI торговался уже на уровне минус 1,43 доллара за баррель. В свою очередь, цена сорта WTI с поставкой в июне опустилась на 14,1% - до $21,5 за баррель.