Скворцова считает, что Россия недалека от пика заболеваемости COVID-19
21:40 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия недалека от пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, плато, когда количество инфицированных увеличивается невысокими темпами, может наступить до мая. Об этом сообщила в понедельник руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
"На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой - следующая неделя. <...> Потом нам придется столь же долго спускаться", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.
НОВОСТИ
- 12:00 20.04.2020
- Парадные расчеты, тренировавшиеся в Алабине, поместят в двухнедельный карантин - МО РФ
- 10:32 20.04.2020
- США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
- 20:18 19.04.2020
- Выставка мультимедийного проекта «Дорога памяти» будет пополнена экспонатами ДОСААФ
- 16:30 19.04.2020
- Танки "Армата" испытывали в Сирии, на них есть заказы из-за рубежа - Мантуров
- 19:30 18.04.2020
- Путин поручил Минобороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с пандемией
- 12:32 17.04.2020
- Тесты 31 нахимовца, находящегося в Москве, дали положительные результаты - МО РФ
- 10:00 17.04.2020
- В военном училище в Тюмени введен карантин после регистрации очага коронавируса
- 18:26 16.04.2020
- Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в систему в военного образования обсудят на форуме «АРМИЯ-2020»
- 15:12 16.04.2020
- Очаг заражения коронавирусом зарегистрирован в военном училище в Тюмени
- 13:00 16.04.2020
- США могут готовиться к развертыванию ударных систем в космосе - замглавы МИД РФ Рябков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать