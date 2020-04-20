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Скворцова считает, что Россия недалека от пика заболеваемости COVID-19

21:40 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия недалека от пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, плато, когда количество инфицированных увеличивается невысокими темпами, может наступить до мая. Об этом сообщила в понедельник руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

"На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз и они считают, что до мая мы точно будем на плато. Это будет скорей всего конец этой - следующая неделя. <...> Потом нам придется столь же долго спускаться", - сказала она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

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