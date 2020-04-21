В Москве еще 29 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19 умерли

23:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 233 человека с подтвержденной инфекцией COVID-19.

"В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз "Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом". Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что среди сопутствующих заболеваний у пациентов - гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит. Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.