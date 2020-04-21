0
0
118
НОВОСТИ

В Москве еще 29 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19 умерли

23:57 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 233 человека с подтвержденной инфекцией COVID-19.

"В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз "Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом". Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что среди сопутствующих заболеваний у пациентов - гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит. Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:40 20.04.2020
Скворцова считает, что Россия недалека от пика заболеваемости COVID-19
0
293
21:15 20.04.2020
Цена майского фьючерса нефти WTI рухнула до до $0,01 за баррель
0
339
20:37 20.04.2020
Нельзя исключать ни одну версию происхождения COVID-19 - Скворцова
0
348
20:27 20.04.2020
Moody's подтвердило рейтинги РУСАЛа, прогноз - стабильный
0
322
20:00 20.04.2020
В ЦНИИ эпидемиологии назвали примерные даты выхода на пик заболеваемости COVID-19 в России
0
400
19:34 20.04.2020
Гендиректор ВОЗ сказал, что у организации нет секретов от США и других стран
0
397
19:02 20.04.2020
Глава ВОЗ: Ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране
0
437
18:50 20.04.2020
За прошедшие выходные в Москве за нарушение ограничений из-за COVID-19 составлено около 3 тыс протоколов
0
432
17:40 20.04.2020
Суд смягчил наказание активисту Котову по "дадинской статье" до 1,5 лет колонии
0
470
17:12 20.04.2020
Навальный требует от властей помочь россиянам деньгами - СМИ
0
565

Возврат к списку