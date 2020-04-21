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Турции вновь напомнили о санкциях из-за покупки российских ЗРС С-400

07:30 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США в понедельник вновь напомнил Турции о том, что приобретение ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может привести к введению Вашингтоном санкций в отношении Анкары. Об этом сообщило агентство Рейтер.

"Мы продолжаем на самых высоких уровнях подчеркивать, что сделка [по приобретению] С-400 является предметом продолжающихся дискуссий о введении санкций [в рамках] CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС), она также остается крупной помехой в двусторонних отношениях и [в рамках] НАТО. Мы уверены, что [президент Турции Тайип] Эрдоган и его должностные лица высокого ранга понимают нашу позицию", - заявила Рейтер глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По данным агентства, Ортэгус также подчеркнула, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" в связи с сообщениями о том, что Анкара продолжает свои усилия по вводу С-400 в эксплуатацию.

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