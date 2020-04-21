Две главные святыни ислама в Мекке и Медине в Рамадан останутся закрытыми
07:40 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми в месяц поста Рамадан. Об этом сообщило в понедельник вечером Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей, передает телеканал "Аль-Арабия".
По его информации, в связи с распространением нового коронавируса Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине будут закрыты и в священный для мусульман месяц поста Рамадан, который в этом году в большинстве стран Ближнего Востока начинается 24 апреля. Правоверные не смогут "совершать там пятикратный намаз и таравих" - специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари.
Власти королевства объявили о закрытии на неопределенное время двух мечетей 20 марта. Как было объявлено ровно месяц назад, в целях предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам, которые у мусульман являются главным молитвенным днем. 17 марта власти Саудовской Аравии постановили закрыть все мечети в стране. Исключение сначала было сделано только для двух главных исламских храмов в Мекке и Медине, но через три дня закрылись и они.
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