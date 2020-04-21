Коронавирус взаимодействует с нервной тканью и порядка 60% заразившихся теряют обоняние - НИИ Пастера

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потеря обоняния наблюдается у порядка 60% заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в интервью газете "Известия".

"Потеря обоняния происходит у очень большого количества заболевших (около 60%) и говорит о том, что вирус взаимодействует напрямую с нервной тканью. В том числе наблюдаются и спутанность сознания, и эпизоды поражения центральной нервной системы. То есть этот вирус оказался намного многограннее, чем мы думали о нем в начале эпидемии. Но это естественно, ведь четыре месяца назад мы вообще не знали о его существовании", - отметил Семенов.

Он назвал потерю обоняния одним из характерных симптомов коронавируса, а также отметил, что инфекция проникает в почки и нервную ткань.

"В ближайшие месяц-полтора, когда наработают достаточное количество тестов, чтобы их хватило всем. В первую очередь тесты на антитела будут делать людям из группы риска: медицинским работникам, пенсионерам, тем, кто контактировал с заболевшими", - сказал Семенов.

Семенов также уточнил, что в НИИ эпидемиологии и микробиологии за сутки обрабатывают около 600 проб от учреждений здравоохранения. По его словам, Россия вышла на хороший уровень по объемам тестирования. "В целом в России делают сегодня порядка 100 тыс. тестов в день. Мы вышли на очень неплохой уровень. И по объемам тестирования входим в тройку мировых лидеров", - добавил замдиректора.