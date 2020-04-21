0
0
103
НОВОСТИ

Режим общенационального карантина в Колумбии будет продлен до 11 мая - президент

08:10 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Колумбии приняли решение продлить срок действия режима общенационального карантина до 11 мая. Об этом в понедельник сообщил глава государства Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы приняли решение продлить обязательную изоляцию до 11 мая", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в "Твиттере".

Президент Колумбии добавил, что будут созданы исключения для секторов строительства и производства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 21.04.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 апреля
0
0
08:50 21.04.2020
Трамп хочет временно приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса
0
34
08:40 21.04.2020
За общедоступность будущей вакцины от коронавируса выступили все страны ООН
0
58
08:20 21.04.2020
Опрос: Почти половина россиян считает, отношения мировых держав после пандемии обострятся
0
89
07:50 21.04.2020
Коронавирус взаимодействует с нервной тканью и порядка 60% заразившихся теряют обоняние - НИИ Пастера
0
154
07:40 21.04.2020
Две главные святыни ислама в Мекке и Медине в Рамадан останутся закрытыми
0
149
07:30 21.04.2020
Турции вновь напомнили о санкциях из-за покупки российских ЗРС С-400
0
140
23:57 20.04.2020
В Москве еще 29 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19 умерли
0
529
21:40 20.04.2020
Скворцова считает, что Россия недалека от пика заболеваемости COVID-19
0
660
21:15 20.04.2020
Цена майского фьючерса нефти WTI рухнула до до $0,01 за баррель
0
727

Возврат к списку