Режим общенационального карантина в Колумбии будет продлен до 11 мая - президент

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Колумбии приняли решение продлить срок действия режима общенационального карантина до 11 мая. Об этом в понедельник сообщил глава государства Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Мы приняли решение продлить обязательную изоляцию до 11 мая", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в "Твиттере".

Президент Колумбии добавил, что будут созданы исключения для секторов строительства и производства.