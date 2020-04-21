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За общедоступность будущей вакцины от коронавируса выступили все страны ООН

08:40 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН единогласно поддержали резолюцию с призывом предотвратить спекуляцию на будущей вакцине от коронавируса, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс- службе председателя ГА ООН, резолюция была принята в ходе процедуры без голосования после виртуального обсуждения.

В тексте документа, копия которого есть в распоряжении ТАСС, Генассамблея призывает "все государства - члены ООН, а также другие задействованные стороны незамедлительно принять меры, чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции и ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19".

Примечательно, что резолюция, которую поддержали в том числе США, подчеркивает центральную роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией

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