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Трамп хочет временно приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса

08:50 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал глава вашингтонской администрации у себя в "Твиттере".

Других подробностей американский президент не привел.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 786 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 42 тыс. человек.

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