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Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 апреля

09:00 21.04.2020 Источник: Lenta.ru

Обновлены данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 апреля. Согласно информации сайта проекта университета Джонса Хопкинса, в мире заражены 2 477 426 человек.

Антилидерами по числу заражений остаются США (787,3 тысячи), Испания (200,2 тысячи), Италия (181,2 тысячи), Франция (156,4 тысячи), Германия (147 тысяч) и Великобритания (125,8 тысячи).

С начала пандемии умерли 170 324 человека, еще 651 503 излечились.

В России с начала эпидемии зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных выявили в Московском регионе — более 31 тысячи. За все время распространения инфекции в стране выздоровели почти 3,5 тысячи человек. Число умерших увеличилось с 405 до 434.  Lenta.Ru

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