В РФ увеличилось количество ИП, прекративших деятельность

09:20 Источник: Коммерсант.ru

В России количество индивидуальных предпринимателей (ИП) сократилось за месяц на 66,8 тыс., следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Это на 77,2% больше, чем в марте 2019 года.

При этом, согласно данным ФНС, в январе-феврале количество прекративших деятельность ИП уменьшалось по сравнению с прошлым годом. Так, в январе-феврале 2020 года прекратили деятельность 118,1 тыс. ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Коммерсантъ