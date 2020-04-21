0
0
142
НОВОСТИ

В РФ увеличилось количество ИП, прекративших деятельность

09:20 21.04.2020 Источник: Коммерсант.ru

В России количество индивидуальных предпринимателей (ИП) сократилось за месяц на 66,8 тыс., следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Это на 77,2% больше, чем в марте 2019 года.

При этом, согласно данным ФНС, в январе-феврале количество прекративших деятельность ИП уменьшалось по сравнению с прошлым годом. Так, в январе-феврале 2020 года прекратили деятельность 118,1 тыс. ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 21.04.2020
Депутат предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
0
15
10:05 21.04.2020
США проверяют разведданные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына - CNN
0
57
10:00 21.04.2020
У берегов Африки пираты захватили судно, на котором могут быть россияне
0
69
09:32 21.04.2020
Оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию
0
130
09:05 21.04.2020
Цена на российскую нефть достигла отрицательных значений
0
194
09:00 21.04.2020
Данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 апреля
0
190
08:50 21.04.2020
Трамп хочет временно приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса
0
172
08:40 21.04.2020
За общедоступность будущей вакцины от коронавируса выступили все страны ООН
0
176
08:20 21.04.2020
Опрос: Почти половина россиян считает, отношения мировых держав после пандемии обострятся
0
184
08:10 21.04.2020
Режим общенационального карантина в Колумбии будет продлен до 11 мая - президент
0
191

Возврат к списку