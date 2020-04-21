В РФ увеличилось количество ИП, прекративших деятельность
09:20 21.04.2020 Источник: Коммерсант.ru
В России количество индивидуальных предпринимателей (ИП) сократилось за месяц на 66,8 тыс., следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Это на 77,2% больше, чем в марте 2019 года.
При этом, согласно данным ФНС, в январе-феврале количество прекративших деятельность ИП уменьшалось по сравнению с прошлым годом. Так, в январе-феврале 2020 года прекратили деятельность 118,1 тыс. ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Коммерсантъ
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