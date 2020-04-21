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НОВОСТИ

Оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию

09:32 21.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Российская оппозиция готовит митинг в интернете против поправок в Конституцию. Он запланирован на следующий вторник, 28 апреля. Акция будет проходить на видеосервисе YouTube, где на одном из каналов будут выступать оппозиционные политики и общественные деятели.

Кроме того, планируется выводить в эфир также и участников с плакатами. При этом люди смогут отмечаться на карте, из каких они городов. Организаторы такого онлайн-митинга потребуют от властей спасать людей и страну во время кризиса, а не настаивать на изменении Конституции.  Эхо Москвы

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