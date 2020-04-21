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НОВОСТИ

Депутат предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

10:20 21.04.2020

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», — сказано в тексте обращения.

Он также отметил, что данная мера позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан на фоне сложной экономической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

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