Депутат предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

10:20

Депутат Госдумыобратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. Копия письма парламентария на имя вице-премьераесть в распоряжении RT

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», — сказано в тексте обращения.



Он также отметил, что данная мера позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан на фоне сложной экономической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

