Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля - SANA

10:32 Источник: Эхо Москвы

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в районе Пальмиры. Как утверждает агентство SANA, самолеты пытались нанести удар по военным объектам на земле неподалеку от аэропорта. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что целями были военные посты для иранских ополченцев. В армии Израиля эту информацию комментировать отказались.

В прошлый раз сирийская пресса сообщала о подобной ракетной атаке со стороны еврейского государства в конце прошлого месяца. Информации о пострадавших, так же как и этой ночью, не поступало. Эхо Москвы