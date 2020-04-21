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Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 52 763 человек

11:00 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 642 и сейчас составляет 52 763 человека во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 3 873 человека, 456 пациентов умерли, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случаев (+12%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 427 человек, за весь период - 3 873. За сутки умер 51 пациент с коронавирусом. За весь период по России умерли 456 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что 2 567 (45,5%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно без клинических проявлений.

Новые 3 083 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 29 тыс. 433 зараженных. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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