Экономика ЕС в 2020 году может сократиться на рекордные 10%

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический спад в Евросоюзе может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщает агентство Рейтер.

По его данным, в ходе консультаций с послами стран ЕС в понедельник представитель Еврокомиссии заявил, что "из-за вспышки коронавируса ЕС может потерять десятую часть ВНП".