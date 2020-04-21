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НОВОСТИ

Экономика ЕС в 2020 году может сократиться на рекордные 10%

11:05 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический спад в Евросоюзе может достичь рекордных 10% в 2020 году из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщает агентство Рейтер.

По его данным, в ходе консультаций с послами стран ЕС в понедельник представитель Еврокомиссии заявил, что "из-за вспышки коронавируса ЕС может потерять десятую часть ВНП".

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