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Цена нефти Brent опустилась ниже $23 за баррель

11:20 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 10,5% к уровню закрытия предыдущих торгов и торгуется на уровне $22,85 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки на 10:46 мск.

В последний раз нефть сорта Brent находилась на отметке ниже $23 за баррель 30 марта этого года.

В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 0,69%, до $20,29 за баррель.

На этом фоне курс доллара на Московской бирже растет на 1,06%, до 76,35 руб., курс евро - на 0,95%, до 82,77 руб.

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