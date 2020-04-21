Ряд стран Африки попросили у РФ помощи в борьбе с коронавирусом - МИД России
11:32 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд африканских государств обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом, заявки рассматриваются с учетом остроты ситуации в каждой стране. Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД РФ.
"К Российской Федерации обратился ряд государств Африканского континента с просьбой об оказании им содействия в борьбе с COVID-19. Африканцы нуждаются в широком спектре медицинского оборудования, в том числе в аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах, расходных материалах. Эти заявки тщательно изучаются и рассматриваются с учетом остроты ситуации в той или иной стране", - указали в дипведомстве.
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