Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это первый случай с начала вспышки, когда в столице за сутки выписали более 200 человек.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 219 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2 057. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Врачи отмечают, что такой способ работает - пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений", - сообщила вице-мэр.