Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
12:00 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще 219 пациентов вылечились от коронавируса в столице. Об этом во вторник сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Это первый случай с начала вспышки, когда в столице за сутки выписали более 200 человек.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 219 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 2 057. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Врачи отмечают, что такой способ работает - пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений", - сообщила вице-мэр.
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