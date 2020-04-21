Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская столица снова вернулась в топ городов мира с самым грязным воздухом. По данным сервиса QIAir, в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом Киев занимает четвертое место. Качество воздуха в городе, по данным сервиса, является небезопасным для чувствительных групп. Выше украинской столицы в этом антирейтинге находятся города Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт) и Ханой (Вьетнам).

В 23:30 субботы украинская столица занимала первое место по уровню загрязнения воздуха с индексом 255. Ситуация характеризовалась как "очень вредная для здоровья". Вечером 16 апреля индекс загрязнения воздуха Киева составлял 380 единиц с отметкой "опасно". Днем 19 апреля Киев опустился уже на 10-е место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах. Сейчас индекс загрязнения воздух в Киеве составляет 155 единиц.

Причиной сильного загрязнения воздуха в украинской столице стали многочисленные пожары, в том числе в Житомирской области и Чернобыльской зоне, где до сих пор продолжается тушение очагов возгорания. Спасатели работают на территории Корогодского, Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.