Елизавета II отметит свой день рождения в режиме видеоконференции
12:32 21.04.2020 Источник: Газета.Ru
Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 94-й день рождения со своими родными по видеоконференции в Zoom. Об этом сообщает издание Daily Mail. В данный момент она находится в изоляции в Виндзорском замке вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом.
Отмечается, что другие члены королевской семьи не имеют возможности лично поздравить королеву 21 апреля из-за того, что в Британии сейчас действует режим строгой изоляции из-за пандемии коронавируса.
Помощники Елизаветы II устроят видеозвонки, чтобы дети, внуки и правнуки королевы могли сказать ей свои пожелания и поздравления.
Ранее британская королева попросила не устраивать традиционный салют в ее день рождения, потому что считает это неуместным во время эпидемии коронавируса. Газета.Ru
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