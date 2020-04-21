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Елизавета II отметит свой день рождения в режиме видеоконференции

12:32 21.04.2020 Источник: Газета.Ru

Королева Великобритании Елизавета II отметит свой 94-й день рождения со своими родными по видеоконференции в Zoom. Об этом сообщает издание Daily Mail. В данный момент она находится в изоляции в Виндзорском замке вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом.

Отмечается, что другие члены королевской семьи не имеют возможности лично поздравить королеву 21 апреля из-за того, что в Британии сейчас действует режим строгой изоляции из-за пандемии коронавируса.

Помощники Елизаветы II устроят видеозвонки, чтобы дети, внуки и правнуки королевы могли сказать ей свои пожелания и поздравления.

Ранее британская королева попросила не устраивать традиционный салют в ее день рождения, потому что считает это неуместным во время эпидемии коронавируса.  Газета.Ru

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