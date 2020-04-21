Акция протеста во Владикавказе была незаконной - Песков
13:05 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Акция протеста во Владикавказе против режима самоизоляции была незаконной. На это указал во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В любом случае, эта акция была незаконной", - сказал Песков.
Он также обратил внимание, что эти протесты могут иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения.
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