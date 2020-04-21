Акция протеста во Владикавказе была незаконной - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция протеста во Владикавказе против режима самоизоляции была незаконной. На это указал во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В любом случае, эта акция была незаконной", - сказал Песков.

Он также обратил внимание, что эти протесты могут иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения.