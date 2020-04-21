0
0
71
НОВОСТИ

Акция протеста во Владикавказе была незаконной - Песков

13:05 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция протеста во Владикавказе против режима самоизоляции была незаконной. На это указал во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В любом случае, эта акция была незаконной", - сказал Песков.

Он также обратил внимание, что эти протесты могут иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 21.04.2020
Количество СМИ в России после пандемии может сократиться на 10-15% - Минкомсвязь
0
32
13:00 21.04.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 г.
0
93
12:57 21.04.2020
Снижающие аренду собственники коммерческих площадей получат гранты мэра
0
71
12:32 21.04.2020
Елизавета II отметит свой день рождения в режиме видеоконференции
0
129
12:20 21.04.2020
Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом
0
138
12:05 21.04.2020
Часть гражданского населения сможет получать медпомощь в воинских частях - проект приказа Минобороны РФ
0
154
12:00 21.04.2020
Еще 219 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
0
150
11:32 21.04.2020
Ряд стран Африки попросили у РФ помощи в борьбе с коронавирусом - МИД России
0
193
11:30 21.04.2020
Красноярский алюминиевый завод запустил метеостанцию для контроля качества воздуха
0
167
11:20 21.04.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $23 за баррель
0
194

Возврат к списку