Количество СМИ в России после пандемии может сократиться на 10-15% - Минкомсвязь
13:20 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество средств массовой информации в России может сократиться после пандемии коронавируса на 10-15%. Об этом сообщил во вторник на пресс- конференции замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Первое, уменьшится (количество СМИ - прим. ТАСС) точно, второе, уменьшилось бы и без пандемии, потому что мы уже давно наблюдаем процесс, который заключается в том, что количество участников рынка куда больше, чем этот рынок в состоянии прокормить. Если говорить про процент тех, которые этот рынок покинут, мы оцениваем это примерно в 10-15% от СМИ", - сказал он.
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