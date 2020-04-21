Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не давать покупателям самим взвешивать продукты
13:32 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роспотребнадзор рекомендует предприятиям торговли исключить для покупателей опцию взвешивать продукты самостоятельно - товары следует продавать уже в упакованном виде. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных во вторник на сайте ведомства.
"Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде", - говорится в документе.
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