Трое россиян находятся в заложниках у пиратов на борту судна у берегов Бенина - посольство

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое граждан России находятся на борту захваченного в минувшее воскресенье пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher. Этот факт подтвердил ТАСС в понедельник представитель посольства РФ в Бенине и Того.

"Да, мы может сообщить, что три гражданина Российской Федерации находятся на борту судна", - подчеркнул дипломат.

Как добавило диппредставительство в своем заявлении в "Твиттере", уточняя статус россиян, они находятся "в числе захваченных пиратами заложников". Ранее было не ясно, входят ли граждане РФ в состав экипажа и удалось ли им укрыться в защищенном помещении.