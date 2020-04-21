0
0
122
НОВОСТИ

Трое россиян находятся в заложниках у пиратов на борту судна у берегов Бенина - посольство

14:00 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое граждан России находятся на борту захваченного в минувшее воскресенье пиратами контейнеровоза Tommi Ritscher. Этот факт подтвердил ТАСС в понедельник представитель посольства РФ в Бенине и Того.

"Да, мы может сообщить, что три гражданина Российской Федерации находятся на борту судна", - подчеркнул дипломат.

Как добавило диппредставительство в своем заявлении в "Твиттере", уточняя статус россиян, они находятся "в числе захваченных пиратами заложников". Ранее было не ясно, входят ли граждане РФ в состав экипажа и удалось ли им укрыться в защищенном помещении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 21.04.2020
Средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета - Греф
0
23
14:32 21.04.2020
Жители Земли в основном одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом - опрос
0
83
14:20 21.04.2020
Сбербанк поможет Росстату провести Всероссийскую перепись населения
0
92
14:12 21.04.2020
Российские выпускники будут писать ЕГЭ в своих школах, в небольших аудиториях - Минпросвещения
0
111
13:32 21.04.2020
Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не давать покупателям самим взвешивать продукты
0
167
13:20 21.04.2020
Количество СМИ в России после пандемии может сократиться на 10-15% - Минкомсвязь
0
192
13:05 21.04.2020
Акция протеста во Владикавказе была незаконной - Песков
0
192
13:00 21.04.2020
Цена нефти Brent опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 г.
0
252
12:57 21.04.2020
Снижающие аренду собственники коммерческих площадей получат гранты мэра
0
200
12:32 21.04.2020
Елизавета II отметит свой день рождения в режиме видеоконференции
0
220

Возврат к списку