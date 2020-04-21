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Российские выпускники будут писать ЕГЭ в своих школах, в небольших аудиториях - Минпросвещения

14:12 21.04.2020 Источник: Интерфакс

Единые государственные экзамены этого года планируется провести в "своих" школах, а не в соседних, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - цитируют в информационном центре по борьбе с коронавирусом ответы Минпросвещения на часто задаваемые вопросы.

Обычно ЕГЭ выпускники 11-х классов сдают не в той школе, которую они заканчивают, а в соседней, и в пункте проведения экзаменов работают незнакомые учителя.

В Минпросвещения напоминают, что начало основной волны ЕГЭ перенесено на 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.

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