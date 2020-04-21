Жители Земли в основном одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом - опрос
14:32 21.04.2020 Источник: Ведомости
Жители разных стран стали чаще одобрять действия своих правительств, направленные на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Это следует из результатов глобального исследования, проведенного Gallup International и холдингом «Ромир» в марте – апреле 2020 г. в 18 странах.
В среднем по миру доля тех, кто считает, что правительство предпринимает правильные усилия в борьбе с вирусом, за последний месяц увеличилась с 62 до 69%, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, снизилась с 32 до 28%. В России динамика несколько отличается: доля одобряющих действия правительства тоже возросла (с 49 до 51%), но и недовольных стало больше – 44% вместо 36%. Ведомости
НОВОСТИ
- 15:00 21.04.2020
- Средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета - Греф
- 14:20 21.04.2020
- Сбербанк поможет Росстату провести Всероссийскую перепись населения
- 14:12 21.04.2020
- Российские выпускники будут писать ЕГЭ в своих школах, в небольших аудиториях - Минпросвещения
- 14:00 21.04.2020
- Трое россиян находятся в заложниках у пиратов на борту судна у берегов Бенина - посольство
- 13:32 21.04.2020
- Роспотребнадзор рекомендовал магазинам не давать покупателям самим взвешивать продукты
- 13:20 21.04.2020
- Количество СМИ в России после пандемии может сократиться на 10-15% - Минкомсвязь
- 13:05 21.04.2020
- Акция протеста во Владикавказе была незаконной - Песков
- 13:00 21.04.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 г.
- 12:57 21.04.2020
- Снижающие аренду собственники коммерческих площадей получат гранты мэра
- 12:32 21.04.2020
- Елизавета II отметит свой день рождения в режиме видеоконференции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать