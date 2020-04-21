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НОВОСТИ

Жители Земли в основном одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом - опрос

14:32 21.04.2020 Источник: Ведомости

Жители разных стран стали чаще одобрять действия своих правительств, направленные на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Это следует из результатов глобального исследования, проведенного Gallup International и холдингом «Ромир» в марте – апреле 2020 г. в 18 странах.

В среднем по миру доля тех, кто считает, что правительство предпринимает правильные усилия в борьбе с вирусом, за последний месяц увеличилась с 62 до 69%, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, снизилась с 32 до 28%. В России динамика несколько отличается: доля одобряющих действия правительства тоже возросла (с 49 до 51%), но и недовольных стало больше – 44% вместо 36%.  Ведомости

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