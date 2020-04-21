Средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета - Греф
15:00 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет без снижения объема бюджета. Об этом заявил глава Сбербанка России Герман Греф в видео- интервью на Сбербанк TV.
"У государства есть два огромных ресурса. Первый ресурс - это Фонд национального благосостояния, которого сегодня хватит как минимум при нынешних ценах на нефть, при нынешней ситуации еще на несколько лет, не снижая размера нашего бюджета. Государство сможет выполнять при этих запасах все свои обязательства", - сказал он.
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