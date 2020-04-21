В Москве домочадцам заразившихся коронавирусом разрешили походы в магазин и выгул собак

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди, проживающие вместе с заразившимися новой коронавирусной инфекцией, смогут с 22 апреля выходить из дома, чтобы дойти до ближайшего магазина, вынести мусор или выгулять питомца. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном сайте мэра столицы во вторник.

В указе отмечается, что проживающие вместе с заболевшими должны соблюдать режим, "аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, <...> выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также выноса отходов".