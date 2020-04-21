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Песков не видел петицию «Матерей Беслана» с просьбой не переносить дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

15:32 21.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не видел петицию организации «Матери Беслана» с просьбой к Владимиру Путину не переносить со 2 на 3 сентября празднование дня окончания Второй мировой войны. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я пока не видел этого обращения, не могу ничего сказать», — заявил он. Д.Песков также затруднился ответить, какова позиция президента по этому вопросу.

Ранее организация «Матери Беслана» разместила обращение к Путину с просьбой не переносить указанную памятную дату. В петиции отмечается, что «праздничный день воинской славы невозможно совместить с памятным Днем солидарности в борьбе с терроризмом (законодательно установлен в 2005 году и связан с событиями в Беслане 1 – 3 сентября 2004 года) из-за морально-этических соображений и по причине искажения исторического факта».

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