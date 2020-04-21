РФ и Турция ведут переговоры о поставке новой партии С-400 - источник

16:00 Источник: Интерфакс

Россия и Турция, несмотря на ситуацию с коронавирусом, продолжают консультации по поводу поставки дополнительной партии систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный российский источник.

"Мы продолжаем эту работу, несмотря на коронавирус", - сказал он.

16 марта в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

"Вопрос о дополнительной партии С-400 Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия", - заявил он.