Просьбу поставщиков продуктов к властям запретить скидки на товары не поддержали в Ассоциации экспертов рынка ретейла

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Ассоциации экспертов рынка ретейла не поддержали просьбу поставщиков продуктов к властям запретить скидки на товары. Председатель правления Андрей Карпов в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал такое предложение предпринимателей антиконкурентной политикой.

«Никто же не заставляет поставщиков такие акции запускать. Они делаются для привлечения внимания к товару, для стимулирования продаж. Желание отказаться от таких акций — это антирыночная и даже антиконкурентная политика. Мы же понимаем, что союзы как правило, не объединяют всех и вся. Они объединяют какую-то отдельную группу производителей. Соответственно, отдельная группа производителей не хочет, чтобы эти товары были более доступны для потребителя.

Фактически, при уменьшающемся потребительском спросе, при неувеличивающимся денежным накоплениям у граждан, мы фактически создаем такими предложениями проблемы для всего рынка».

По его словам, запрет на акции создаст проблемы для покупателей и отдельных участников рынка.

Во-первых, мы открываем ящик Пандоры — желание через государство пытаться что-то регулировать, хотя вчера еще эти же ассоциации говорили, что этого нельзя делать. Во-вторых, мы создаём проблемы для наших покупателей и для отдельных участников рынка, которые готовы стимулировать продажи своего товара».

Ранее поставщики продуктов в России попросили премьер-министра Михаила Мишустина запретить скидки на свои товары.