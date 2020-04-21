Просьбу поставщиков продуктов к властям запретить скидки на товары не поддержали в Ассоциации экспертов рынка ретейла
16:32 21.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Ассоциации экспертов рынка ретейла не поддержали просьбу поставщиков продуктов к властям запретить скидки на товары. Председатель правления Андрей Карпов в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал такое предложение предпринимателей антиконкурентной политикой.
«Никто же не заставляет поставщиков такие акции запускать. Они делаются для привлечения внимания к товару, для стимулирования продаж. Желание отказаться от таких акций — это антирыночная и даже антиконкурентная политика. Мы же понимаем, что союзы как правило, не объединяют всех и вся. Они объединяют какую-то отдельную группу производителей. Соответственно, отдельная группа производителей не хочет, чтобы эти товары были более доступны для потребителя.
Фактически, при уменьшающемся потребительском спросе, при неувеличивающимся денежным накоплениям у граждан, мы фактически создаем такими предложениями проблемы для всего рынка».
По его словам, запрет на акции создаст проблемы для покупателей и отдельных участников рынка.
Во-первых, мы открываем ящик Пандоры — желание через государство пытаться что-то регулировать, хотя вчера еще эти же ассоциации говорили, что этого нельзя делать. Во-вторых, мы создаём проблемы для наших покупателей и для отдельных участников рынка, которые готовы стимулировать продажи своего товара».
Ранее поставщики продуктов в России попросили премьер-министра Михаила Мишустина запретить скидки на свои товары.
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