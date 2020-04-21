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НОВОСТИ

В Москве от коронавируса скончался настоятель Елоховского собора

16:20 21.04.2020 Источник: НГ-Online

Утром 21 апреля от коронавируса в одной из больниц скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин. О кончине священника сообщили в Московском патриархате, при этом не уточнив причину смерти. Однако еще 15 апреля в интернете появилась информация о том, что у 48-летнего Агейкина диагностирован COVID-19. А позже стало известно, что священнослужитель находится в коме. 

Александр Агейкин стал первым московским священником, скончавшимся от коронавируса. Еще 3 апреля он сослужил с патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя. 

Милена Фаустова

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