В Москве от коронавируса скончался настоятель Елоховского собора

16:20 Источник: НГ-Online

Утром 21 апреля от коронавируса в одной из больниц скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин. О кончине священника сообщили в Московском патриархате, при этом не уточнив причину смерти. Однако еще 15 апреля в интернете появилась информация о том, что у 48-летнего Агейкина диагностирован COVID-19. А позже стало известно, что священнослужитель находится в коме.

Александр Агейкин стал первым московским священником, скончавшимся от коронавируса. Еще 3 апреля он сослужил с патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя.

Милена Фаустова