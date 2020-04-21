0
0
125
НОВОСТИ

Продолжительность жизни россиян в 2019г достигла исторического максимума - Минздрав

17:12 21.04.2020 Источник: Интерфакс

Продолжительность жизни россиян в 2019 году составила 73,4 года, сообщает Минздрав России.

"В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года", - сообщает пресс-служба Минздрава России в среду.

В ведомстве отметили, что рост продолжительности жизни "в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5 % у мужчин и на 2,1 % у женщин".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:10 21.04.2020
Минобороны РФ хочет, чтобы авторы фейка о том, что курсантов не лечат, привлекли к ответственности
0
0
17:40 21.04.2020
Более двух третей россиян за время карантина захотели сменить работу - опрос
0
86
17:00 21.04.2020
Патриарх Кирилл попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для храмов - СМИ
0
136
16:32 21.04.2020
Просьбу поставщиков продуктов к властям запретить скидки на товары не поддержали в Ассоциации экспертов рынка ретейла
0
169
16:20 21.04.2020
В Москве от коронавируса скончался настоятель Елоховского собора
0
203
16:12 21.04.2020
Число смертей в Англии от COVID-19 на 41% выше официальных данных - статистическая служба
0
213
16:00 21.04.2020
РФ и Турция ведут переговоры о поставке новой партии С-400 - источник
0
203
15:32 21.04.2020
Песков не видел петицию «Матерей Беслана» с просьбой не переносить дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября
0
230
15:12 21.04.2020
В Москве домочадцам заразившихся коронавирусом разрешили походы в магазин и выгул собак
0
251
15:00 21.04.2020
Средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета - Греф
0
256

Возврат к списку