Продолжительность жизни россиян в 2019г достигла исторического максимума - Минздрав

17:12 Источник: Интерфакс

Продолжительность жизни россиян в 2019 году составила 73,4 года, сообщает Минздрав России.

"В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года", - сообщает пресс-служба Минздрава России в среду.

В ведомстве отметили, что рост продолжительности жизни "в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5 % у мужчин и на 2,1 % у женщин".