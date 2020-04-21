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Более двух третей россиян за время карантина захотели сменить работу - опрос

17:40 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян хотят сменить текущее место работы: одни планируют найти более перспективную вакансию, а другие опасаются трудностей, которые переживает работодатель в условиях карантина. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру. В опросе приняли участие более 8,5 тыс. респондентов из всех регионов России.

69% россиян намерены сменить работу во время карантина: 43% респондентов решили найти более перспективную работу, 18% опрошенных отметили, что хотели бы сменить работу, так как их компания вскоре может столкнуться с финансовыми и иными трудностями, а 8% опрошенных осознали, что их работа им не нравится. Тем не менее, более половины пока не предприняли никаких попыток для нового трудоустройства, отмечают аналитики. Лишь треть участников опроса намерены остаться на текущей позиции и не планируют менять работу во время самоизоляции.

Из тех, кто собирается сменить работу, более трети (37%) ищут любую временную подработку, еще 34% респондентов не планируют менять сферу занятости, а четверть опрошенных задумались о кардинальной смене формата работы - они намерены получить новую профессию для работы на "удаленке".

"Около половины из опрошенных нами респондентов, планирующих сменить работу, трансформировались под текущие реалии рынка и уже предприняли активные действия по поиску работы удаленно или начали обучаться новым профессиям", - приводятся в сообщении слова директора по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлии Саниной.

Несмотря на решительный настрой, более половины россиян (52%) пока ничего не делают для смены работы, ожидая окончания пандемии коронавируса.

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