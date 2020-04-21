Минобороны РФ хочет, чтобы авторы фейка о том, что курсантов не лечат, привлекли к ответственности

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны России обратится к правоохранительным органам, чтобы авторы ранее появившейся информации о том, что заразившихся коронавирусом курсантов Военного университета не лечат, были привлечены к ответственности. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

"Минобороны России, в соответствии с действующим законодательством, направит обращение в соответствующие правоохранительные органы с целью привлечения авторов материала к ответственности за распространение фейковой информации", - отметили в военном ведомстве.