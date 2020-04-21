В Берлине мероприятия на 5 тыс. человек и более отменяются до 24 октября
19:00 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат (городской совет) Берлина принял решение отменить до 24 октября мероприятия, рассчитанные на 5 тыс. человек и более. Об этом заявила во вторник журналистам в Берлине сенатор по вопросам экономики Рамона Поп.
"Мы исключаем возможность проведения мероприятий численностью от 5 тыс. человек до конца осенних каникул (до 24 октября включительно - прим. ТАСС)", - сказала она.
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