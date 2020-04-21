Власти Китая предостерегают своих граждан от поездок за границу
19:15 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая советуют воздерживаться от любых трансграничных поездок как жителям на территории страны, так и китайским гражданам за рубежом. Об этом говорится в уведомлении, распространенном во вторник МИД КНР.
"Эпидемия нового коронавируса охватила более чем 200 стран и регионов мира. <...> В такой ситуации граждане КНР должны трезво оценивать риски, связанные с путешествиями за границу: Воздержаться от трансграничных путешествий следует как лицам, находящимся на территории Китая, так и тем, кто находится за рубежом", - говорится в нем.
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