Рубль продолжает падать по отношению к евро и доллару

19:30

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,01 руб., свидетельствуют данные торгов на 18:41 мск. Последний раз курс евро превышал отметку в 84 руб. 3 апреля текущего года.

На 18:46 мск курс евро торговался уже на отметке 84,19 руб. (+2,7%), а курс доллара - 77,54 руб. (+2,6%).