НАТО мобилизует своих ученых на борьбу с коронавирусом
19:45 21.04.2020 Источник: Интерфакс
Североатлантический альянс мобилизует свою сеть ученых-оборонщиков для участия в мерах экстренного реагирования на пандемию COVID-19, сообщила во вторник в Брюсселе пресс-служба штаб-квартиры НАТО.
Бюро главного научного работника альянса под руководством доктора Брайана Уэлса подготовило соответствующий документ с постановкой такой задачи.
"Задача была разослана более 6 тыс. ученых сети НАТО. Предложения от исследовательских статей до прототипов (оборудования - ИФ) ожидаются к концу апреля", - сообщается в коммюнике штаб-квартиры организации.
В НАТО надеются, что, работая вместе с союзниками по альянсу, партнерами и натовским персоналом, бюро главного научного работника "поможет воплотить лучшие предложения в реальность".
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