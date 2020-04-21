Власти готовят еще два пакета антикризисных мер - Решетников
20:53 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабмин РФ занимается разработкой третьего и четвертого пакетов мер поддержки бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.
"Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять - мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно", - сказал он.
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