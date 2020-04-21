Режим ограничений может продлиться на майские праздники - губернатор Воробьев
21:10 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим всеобщей самоизоляции может при необходимости быть продлен на майские праздники, об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.
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