0
0
9
НОВОСТИ

Режим ограничений может продлиться на майские праздники - губернатор Воробьев

21:10 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим всеобщей самоизоляции может при необходимости быть продлен на майские праздники, об этом сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:53 21.04.2020
Власти готовят еще два пакета антикризисных мер - Решетников
0
59
19:45 21.04.2020
НАТО мобилизует своих ученых на борьбу с коронавирусом
0
163
19:30 21.04.2020
Рубль продолжает падать по отношению к евро и доллару
0
181
19:15 21.04.2020
Власти Китая предостерегают своих граждан от поездок за границу
0
183
19:00 21.04.2020
В Берлине мероприятия на 5 тыс. человек и более отменяются до 24 октября
0
199
18:50 21.04.2020
Авиакомпании могут получить от властей 9,3 млрд руб помощи
0
205
18:25 21.04.2020
ОПЕК созывает срочную конференцию министров
0
286
18:10 21.04.2020
Минобороны РФ хочет, чтобы авторы фейка о том, что курсантов не лечат, привлекли к ответственности
0
241
17:40 21.04.2020
Более двух третей россиян за время карантина захотели сменить работу - опрос
0
304
17:12 21.04.2020
Продолжительность жизни россиян в 2019г достигла исторического максимума - Минздрав
0
317

Возврат к списку