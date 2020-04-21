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НОВОСТИ

Нефть WTI подешевела до 6,90 доллара за баррель

21:20 21.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость июньских поставок техасской светлой нефти (WTI) во вторник на торгах в США упала более чем на 13 долларов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.

К 13:49 по местному времени (20:49 мск) цена поставок энергоносителя сократилась на 13,53 доллара (66,23%), до 6,90 доллара.

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