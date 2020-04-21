Вакцину против COVID-19 вскоре начнут испытывать на людях британские ученые

21:45 Источник: Интерфакс

С четверга в Великобритании начнутся клинические испытания на людях вакцины против COVID-19, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Ученые планируют протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и, если все пройдет успешно, тестирование распространят на тысячи других желающих.

Половина из 500 испытуемых в рамках исследования получит один вариант вакцины, другая половина - другой вариант вакцины. Затем ученые будут отслеживать состояние вакцинированных, и выявлять, заразился ли кто-то из них коронавирусом.