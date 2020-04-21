Вакцину против COVID-19 вскоре начнут испытывать на людях британские ученые
21:45 21.04.2020 Источник: Интерфакс
С четверга в Великобритании начнутся клинические испытания на людях вакцины против COVID-19, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.
Ученые планируют протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и, если все пройдет успешно, тестирование распространят на тысячи других желающих.
Половина из 500 испытуемых в рамках исследования получит один вариант вакцины, другая половина - другой вариант вакцины. Затем ученые будут отслеживать состояние вакцинированных, и выявлять, заразился ли кто-то из них коронавирусом.
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