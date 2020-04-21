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Большинство американцев негативно относятся к Китаю и считают его главной угрозой - опрос

22:37 21.04.2020 Источник: Интерфакс

Подавляющее большинство граждан США с негативом относятся к Китаю, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research Center.

Согласно его результатам, 66% опрошенных заявили, что имеют негативное отношение к Китаю. Противоположного мнения придерживаются 26%. Остальные затруднились с ответом.

Между тем, для сравнения, два года назад, аналогичный опрос показывал, что менее половины американцев (47%) негативно настроены в отношении КНР.

Данные опроса также указывают, что 62% респондентов в настоящее время считают Китай главной угрозой для США. Этот показатель увеличился на 14 процентных пункта с 2018 года.

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