Большинство американцев негативно относятся к Китаю и считают его главной угрозой - опрос
22:37 21.04.2020 Источник: Интерфакс
Подавляющее большинство граждан США с негативом относятся к Китаю, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research Center.
Согласно его результатам, 66% опрошенных заявили, что имеют негативное отношение к Китаю. Противоположного мнения придерживаются 26%. Остальные затруднились с ответом.
Между тем, для сравнения, два года назад, аналогичный опрос показывал, что менее половины американцев (47%) негативно настроены в отношении КНР.
Данные опроса также указывают, что 62% респондентов в настоящее время считают Китай главной угрозой для США. Этот показатель увеличился на 14 процентных пункта с 2018 года.
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