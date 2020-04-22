Прием иммигрантов в США приостанавливают на 60 дней - Трамп

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США приостанавливают на 60 дней прием иммигрантов из-за негативных экономических последствий пандемии. Об этом сообщил на брифинге во вторник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Борьба с невидимым врагом отразилась на рабочих, миллионы американцев пожертвовали своей работой для борьбы с вирусом и спасения жизней. Перед нами стоит долг вернуть им работу, - сказал Трамп. - Для защиты наших рабочих я введу временный запрет на иммиграцию в США. <...> Распоряжение продлится 60 дней, после чего продление или изменения будут мной рассматриваться на основе экономической ситуации".