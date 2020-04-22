Главы четырех южных штатов США ищут способы снятия карантинных мер
07:30 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз (республиканец) ведет консультации со своими коллегами в штатах Флорида, Джорджия и Теннесси по поводу постепенной отмены ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом Ривз сообщил во вторник на пресс-конференции, трансляция которой велась в его "Твиттере".
Губернатор Миссисипи сообщил о проведении телефонного разговора в минувшие выходные с губернаторами этих южных штатов, которые уже распорядились отменить ряд карантинных ограничений, главным образом касающихся частных предприятий. "Все мы настроены одинаково", - отметил Ривз, признав при этом, что ситуация с коронавирусом в каждом штате "своя и уникальна".
"Мы хотим поступать ответственно и безопасно, но при этом хотим также вернуть на работу как можно больше людей с тем, чтобы они могли обеспечивать себя самостоятельно. Поэтому мы [губернаторы] взаимодействуем и ведем консультации", - продолжал Ривз, уточнив, что власти Миссисипи увеличили с 50 до 250 число сотрудников, принимающих звонки населения по поводу предоставления пособия по безработице. Число таких запросов в штате возросло на несколько тысяч процентов. Выплаты пособий только за прошлую неделю составили 72 млн долларов.
На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент США Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны".
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