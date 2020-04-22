Исковую жалобу в сокрытии информации о коронавирусе подал американский штата Миссури против Китая
08:20 22.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти американского штата Миссури подали исковую жалобу на китайские власти, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Соответствующее заявление размещено во вторник на сайте генпрокуророа штата Эрика Шмитта.
Согласно опубликованным данным, Шмитт утверждает, что "правительство Китая, Коммунистическая партия Китая", а также ряд чиновников и госучреждений в конце 2019 года препятствовали распространению информации об инфекции, задерживали лиц, осведомленных о проблеме, а также не разглашали данных, подтверждающих опасность заражения вирусом. Действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический урон, указывает Шмитт. Телеканал "Фокс ньюс" отмечает, что Миссури, где из-за коронавируса умерли более 220 человек, стал первым штатом, власти которого выступили с обвинениями в адрес Китая в суде.
Иск был подан во вторник в федеральный суд Восточного округа штата Миссури. Генпрокурор утверждает, что несмотря на наличие сведений, подтверждающих опасность передачи вируса от человека к человеку, китайские власти вплоть до 31 декабря 2019 года не информировали о вспышке заболевания Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, как указывается в заявлении, китайские власти не приняли достаточных мер для того, чтобы препятствовать распространению инфекции в другие страны.
В исковой жалобе указаны четыре пункта обвинения. Истцы требуют признать ответчиков виновными в нарушении общественного порядка, совершении чрезвычайно опасных действий и неисполнении обязанностей (по двум пунктам). Генпрокурор не указывает взыскиваемой с ответчиков суммы, однако "Фокс ньюс" утверждает, что власти Миссури в результате пандемии понесли убытки в размере около 44 млрд долларов. Национальное общественное радио в свою очередь отмечает, что иск, скорее всего, будет отклонен, так как американское законодательство наделяет иммунитетом власти других стран в административных и уголовных разбирательствах, которые ведутся на территории США.
НОВОСТИ
- 09:20 22.04.2020
- Коммунисты сегодня отметят юбилей Ленина
- 09:05 22.04.2020
- Цена нефти Brent упала ниже $16 за баррель
- 09:00 22.04.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 апреля
- 08:50 22.04.2020
- Опрос: С потерей работы или сокращением зарплаты столкнулись более 40% американцев
- 08:40 22.04.2020
- На открытом воздухе носить маску не обязательно - Роскачество
- 08:10 22.04.2020
- На лондонской бирже цена за баррель нефть марки Brent опустилась ниже $17
- 07:50 22.04.2020
- Прием иммигрантов в США приостанавливают на 60 дней - Трамп
- 07:40 22.04.2020
- Законопроект о повышении выплат к пенсии граждан старше 75 лет не одобрен кабмином
- 07:30 22.04.2020
- Главы четырех южных штатов США ищут способы снятия карантинных мер
- 22:37 21.04.2020
- Большинство американцев негативно относятся к Китаю и считают его главной угрозой - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать